Zbrojaři mají podporu Zemana, byznys nadřazujeme lidským právům, varuje Svačinková

dnes | Sami máme zkušenost se státní represí. Dbejme na to, aby české zbraně nebyly vyváženy tam, kde hrozí jejich zneužití při porušování lidských práv. Podpořme ministerstvo zahraničních věcí v tom, aby vývozy zbraní do těchto oblastí zakázalo, říká Hana Svačinková ze skupiny Odzbrojovka organizace Nesehnutí. Česká republika musí přestat podléhat tlaku zbrojařů. Musíme upřednostnit podporu lidským právům před podporou zbrojařskému průmyslu. Musíme okamžitě přestat vyvážet zbraně do Saúdské Arábie, dodává.