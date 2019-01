Zdanění náhrad? Nevkusné, je to kšeft s komunisty, stát pošlapává práva, říká Ženatý

dnes | Je to úlitba, aby mohla vláda vládnout, děje se to zpětně a boční cestou, rozrýpává se tu pokus o zahojení rány, snaží se z toho získat svůj prospěch, tvrdí předseda Ekumenické rady církví Daniel Ženatý. Návrh komunistů na zdanění finančních náhrad vyplácených církvím v rámci restitucí dnes schválila Poslanecká sněmovna. Církve nejsou nenasytné, zdanění je neohrozí, ale jsem z toho nešťastný, je to vážný signál ohrožení demokracie v naší zemi, dodává synodní senior Českobratrské církve evangelické.