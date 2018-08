Že jsem koupil zámek? Je to vybydlený dům, vzdal jsem se kvůli půjčce části svobody, říká Stropnický

dnes | Povyk jsem čekal, ale za rozhodnutím koupit zámek si stojím, koupili jsme kulturní památku, ale je to vybydlený dům, ne zámek. Možná to zámek ještě někdy bude. V politice jsem bojoval za to, aby lidé, kteří nemají rodinné zázemí jako já, mohli mít dostupné nájemné bydlení. Do politiky jsem nešel hájit společenskou vrstvu, které jsem příslušníkem, šel jsem tam hájit lidi, kteří na bydlení nemají, říká Matěj Stropnický. Spolu s přítelem si pořídil zámek, který financovali z půjčky od matky. Dodává, že části svobody se kvůli půjčce vzdal, ale novodobým otrokem se prý nestal. Nemovitost chce rekonstuovat a časem otevřít veřejnosti.