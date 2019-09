Že jsem nacionalista? Nestydím se za to, svět bez Česka pro mě nemá smysl, tvrdí poslanec Václav Klaus mladší, zakladatel hnutí Trikolóra. Není naším zájmem cpát dětem do škol klimatické náboženství a genderové šílenosti. Homosexuálové práva mají, dávat jim další už je politika, často to není přání lidí s jinou sexuální orientací, ale akce politických homosexuálů, říká.