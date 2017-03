Že nás bude zastupovat Fico? Velká chyba, to už Sobotka mohl požádat britskou královnu, říká Svoboda

dnes | Nás nemá co zastupovat zástupce jiné země, to je chyba, to by premiér Sobotka mohl požádat anglickou královnu. Do EU to dává signál, že Fico vidí svět stejně jako my, ale Sobotka má hájit zájmy České republiky, ne sociálně demokratické, tvrdí bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Dodává, že neúčast premiéra na summitu problém není, prý to všichni v unii pochopí. Podle Svobody je velký problém, když ministr nebo premiér neumí jazyk, jak naznačil Andrej Babiš o premiérovi, protože si tak nemůže dojednat drobnou podporu, nebo aktivně vystupovat na neformálních jednáních.