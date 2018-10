Zeman by měl přibrzdit, s likvidací Senátu jsme mu skočili na špek, říká Kubera

dnes | Prezident by měl respektovat ústavní instituce, mohli bychom klidně zrušit funkci prezidenta. Zeman má poslední volební období, je to jako vězeň odsouzený k trestu smrti, měl by vážit slova, ta, která použil včera v Českém rozhlase, nejsou hodná prezidenta, říká Jaroslav Kubera, senátor a kandidát ODS na předsedu Senátu. Dodává, že to, že mu Zeman vyslovil podporu na post budoucího šéfa Senátu, je trochu polibek smrti. To, že předseda sněmovny jedná v Rusku i s lidmi, kteří jsou na sankčních seznamech Evropské unie a Spojených států, vidí jako problém a sám by se takových jednání neúčastnil.