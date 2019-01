Zeman chce postavit na hranice vojáky, nechci zpět do nesvobody, říká Hrušínský

dnes | Nechci se vrátit do nesvobody, mám intenzivní pocit, že mě tam někdo táhne. Líbilo se nám stát se Zemanem v roce 1989 na jednom jevišti, tehdy jsme mu uvěřili, teď už jsme ho nepozvali, ocitl se mezi těmi, proti kterým jsme v roce 1989 protestovali. Mně se nechce do Ruska zpátky, byl jsem tam 40 let. Nezpochybňuji výsledek voleb, zpochybňuji chování lidí, kteří ve volbách zvítězili, říká Jan Hrušínský, principál Divadla Na Jezerce, který ve svém divadle uspořádal k výročí sta let republiky a padesáti letům okupace představeni Res Publica III, které navazuje na představení v letech 1988 a 1989.