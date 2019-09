Rodí se tu něco horšího než papalášské manýry, je to zápas o charakter státu, míní právník Tomáš Němeček. Prezident oznámil, že by zastavil premiérovo stíhání, pokud by bylo obnoveno. Kauza Čapího hnízda patří k soudu, celou dobu se chystal dotační podvod. Usnesení o zastavení stíhání je celé připravené v duchu, že se obžaloba podá, a až na konci udělal státní zástupce obrat, upozorňuje Němeček.