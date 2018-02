Zeman je levičák jak poleno, chce se zapsat do historie, určitě odstoupí, říká Kubera

dnes | Miloš Zeman už má splněno, bude se snažit být smířlivým prezidentem, chce z funkce odejít důstojně, během volebního období odstoupí. Jiří Drahoš by měl využít podpory a vstoupit do ODS než zakládat další stranu. Nelituju, že jsem nekandidoval, říká senátor za ODS Jaroslav Kubera. Nejtragičtější na těchto volbách mu přijde posun společnosti doleva. Dodává, že ODS nemůže jít s ANO do vlády, protože by nebyla rovnocenným partnerem.