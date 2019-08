Canov: Zeman s Babišem cvičí, premiér Staňka odvolat nechtěl, tato žaloba je chyba

dnes | Prezidentovo jednání s odvoláním Staňka se nedostalo do intenzity hrubého porušení ústavy, dva měsíce není doba, za kterou se odvolává hlava státu, to by mohlo být půl roku nebo rok otálení, nehysterčil bych s tím, záleží na okolnostech. Paradoxně ale Zeman ústavu porušil nejmenováním Michala Šmardy, nejsem si ale jistý, že premiér Babiš opravdu dal návrh na jeho jmenování, nenašel jsem ho, říká Michael Canov, senátor za STAN. Senátor Miloš Vystrčil chce podávat jednobodovou žalobu na prezidenta, v tomto smyslu se budeme bavit, dodává.