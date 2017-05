Zeman si jen léčí mindráky, Sobotku nenávidí a Babiš se mu teď hodí, tvrdí Kmenta

dnes | Zeman v sobě nese obrovskou zlost na Sobotku kvůli prezidentské volbě v roce 2003. Rozhoduje podle toho, jak koho má a nemá rád, to je hrozně špatně. Premiér Sobotka hraje šachy, demise vlády byla jeho tah, aby zatlačil na prezidenta, u kterého věděl, že ho poslouchat nebude. Vracíme se do roku 2013, kdy si po volbách všichni mysleli, že se s Babišem vládnout nedá, ale Sobotka to zkusil, protože chtěl být premiérem, poslední dva roky se jen připravoval na to, jak Babiše odstřihnout, tvrdí Jaroslav Kmenta z magazínu Reportér. Dodává, že bez ČSSD by Babiš nikdy tak bohatý nebyl, už od roku 1997 si prý budoval svůj vliv v politice.