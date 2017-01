Zemana bych kritizoval znovu, snahy Hradu vyvolat rozepře mě naučily mít hroší kůži, říká Schapiro

dnes | Když došlo k událostem na Ukrajině, nemohl jsem jenom sedět a mlčet, pokud někdo bere lidem svobodu nebo pokud okupuje nějakou zemi, tak je velmi důležité, aby se za ně postavil někdo z nejmocnější země na světě, moje kritika pana prezidenta Zemana ohledně cesty do Ruska nebyla chyba, udělal bych to znovu, k panu prezidentovi necítím vůbec nic negativního, během osobních setkání se choval vždy naprosto korektně, říká americký velvyslanec Andrew Schapiro a odmítá, že by USA měly cokoliv společného s protesty proti Zemanovi. Podle Schapira existují v dnešní Evropě síly z Ruska či napojené na Rusko, které chtějí lidi rozdělovat a zároveň vnuknout podezíravost vůči USA.