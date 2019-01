Zemřel Jiří Brady. To, co se dělo v Osvětimi, si nikdo nedokáže představit, vzpomínal

dnes | Když jste viděl kouř a věděl jste, že pálí kamarády, kteří s vámi den předtím byli, tak to je něco, co si nikdo nedokáže představit, řekl v roce 2016 v DVTV Jiří Brady, muž, který přežil holokaust. V noci na dnešek podlehl ve věku nedožitých 91 let srdečnímu selhání. Právě v roce 2016 měl dostat vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana, nakonec se ho ale nedočkal. V životě jsem ztratil už víc, reagoval. Připomeňte si jeho tehdejší rozhovor s Martinem.