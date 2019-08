Zemřela “sushiqueen” Bára Rektorová. Pozitivně mě ovlivnila, říkala o rakovině

dnes | Lidi si musí uvědomit, že se to může stát nám všem, neměli by sázet na jednu kartu a do byznysu dávat všechno, říkala podnikatelka Bára Rektorová v DVTV. Několik let bojovala s rakovinou a snažila se radit živnostníkům, jak se připravit na krize. Chybu člověk podle ní udělá vždy, ale když je připravený, tak budou dopady menší. Tvrdila, že život s rakovinou není jiný, je prý kolem ní zbytečná aura fatálnosti. Připomeňte si její rozhovor s Danielou Drtinovou.