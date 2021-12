Zibura: Naše kultura je jeden velký vtip. Měl jsem vnitřního démona, psaní je terapie

Jsme národ recesistů a koníčků, jsme upřímní a žoviální, to mám fakt rád, o Česku jsem chtěl psát dlouho. Připomněl jsem si, jak rozmanitá země jsme. Lidi mě zvali na turka, ne na panáka, říká cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura o své nové knize Prázdniny v Česku. Tinnitem, tj. chronickým hučením v uších, trpím 9 let. Měl jsem démona, ale té knize vděčím za to, že jsem se z toho dostal, tvrdí.

