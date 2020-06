Jan Novák vytěsnil všechno, co se mu nehodí. Měl nejdříve názor a tomu pak přizpůsoboval fakta. Má to být naopak, říká novinář a historik Petr Zídek o nově vydané biografii o Milanu Kunderovi. Je spousta věcí, co se na něm dají kritizovat, ale celá kniha je postavená na vypíchnutí všechno špatného, co můžeme o Kunderovi říci. Pro Nováka je padouchem, dodává.