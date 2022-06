„Chtěl jsem, aby se některé věci změnily. Vadilo mi, že se nemohlo svobodně mluvit nebo cestovat,” vysvětluje uchazeč o post prezidenta Tomáš Zima, proč se jako mladík v 80. letech rozhodl vstoupit do komunistické strany. „Lidé by měli hodnotit to, co člověk dokázal, co umí a jak se chová. Řadě lidí se moje názory líbí, podporují mě a podepisují petiční archy,” dodává.

