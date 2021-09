Živě: Česko zdražuje. Kam až ceny porostou? Kdo si bude moct dovolit vlastní bydlení?

Inflace roste. Jak hluboko do peněženky budou Češi mít? A měla by proti inflaci zasáhnout ČNB? Hostem je ekonom Jan Švejnar. Poslanci schválili povinnost objíždět cyklisty ve vzdálenosti 1,5 metru. Jak se to bude kontrolovat? O tom s koordinátorem kampaně Ukaž respekt Alexandrem Klimentem. A také předvolební rozhovor s lídrem Švýcarské demokracie a interview s cestovatelem Slávkem Králem.

