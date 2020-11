Žáci základních škol se vrátí do tříd 30. listopadu. Správný krok, nebo epidemické riziko? Odpoví imunolog Václav Hořejší. Nouzový stav poslanci prodloužili zatím do 12. prosince, vládní návrh na stav nouze další měsíc neprošel. Je to dobře? A čeká nás hlubší krize? A jak ji využít? Hostem bude ekonom Tomáš Sedláček. A na závěr odstupující předseda Rady České televize René Kühn. Proč rezignuje?