Pokud by mělo mít Rusko zásadnější vliv na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, mohlo by to podkopat nezávislost České republiky, řekl po jednání s premiérem Andrejem Babišem americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Vnímáme zájem americké strany, ale jsme ve stádiu notifikace EU a máme nějaká pravidla. Strategickou spolupráci ale jasně vnímáme, řekl Babiš.