Daňoví poplatníci budou mít více peněz v kapsách a stát dostane méně. To nejhorší, co by se mohlo stát, by bylo přijetí verze, která přišla ze sněmovny. Pokud jsme měli alespoň trochu napravit to, co k nám přišlo, tak se to povedlo, říká předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. Ukázalo se, že kabinet vládne chaoticky a premiér vůbec nemá pod kontrolou, jak hlasují jeho koaliční poslanci, dodává.