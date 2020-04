Vláda od pátku ruší zákaz volného pohybu osob. Lidé se zároveň budou moci ve volném prostoru pohybovat ve skupinách deseti osob. Díky tomu se bude moci vycestovat do zahraničí a to i na dovolenou. Při návratu do Česka se lidé budou muset prokázat negativním výsledkem na koronavirus nebo být dva týdny v karanténě, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.