Andrej Babiš: Já jsem známý šetřílek, mysleme na to, že nás platí daňoví poplatníci

dnes | Výsluhy, které by měly napravit nedostatek zdravotních sester, rozpočet na vědu a výzkum a spolupráce EU s balkánskými zeměmi. Tato všechna témata dnes řešil premiér v demisi Andrej Babiš se svými ministry. Náš stát se nikdy nezajímal, co tu chybí, nic se neplánovalo, my máme plány, říká Babiš.