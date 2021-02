Z omezení pohybu ve třech okresech budou výjimky jako docházka do škol či do zaměstnání, říká ministr zdravotnictví Jan Blatný. Pokud nebude prodloužen nouzový stav, do dvou týdnů by mohla být situace ve většině nemocnic v ČR stejně závažná jako nyní v Chebu, dodává.