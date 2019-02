Život v čínské rodině? Politiku neřeší, mají vlastní čínskou planetu, říká Vrátná

dnes | Místo moderního bytu v Pekingu jsme se ubytovaly v tradičním hutongu, chtěla jsem odejít, ale pochopily jsme, že nám tam bude dobře, čínská rodina k nám byla přátelská, převládají tam zvyky, bylo to hezké dobrodružství a škoda z toho utéct, možná už Čína za pár let taková nebude, říká marketingová expertka Lenka Vrátná, která v Pekingu pracovala pro mezinárodní školu a se svou dcerou tak strávila půl roku ubytovaná v tradičním čínském obydlí. Naše hostitelská rodina politiku neřešila, necítili se režimem nijak ohroženi, jsou spokojeni. Umím si představit, že bych tam zůstala napořád, je to ale pohled z venku, bylo by třeba proniknout víc do hloubky, dodává.