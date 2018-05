Žluté Česko? Půda zmrtví, těm, co vládnou agrobyznysu, je ale jedno, co bude za 10 let, říká Hruška

dnes | U řepky se používá nejvíce glyfosátu na hektar, herbicidy a pesticidy se navíc dostávají do podzemních vod, upozorňuje přírodovědec Jakub Hruška. Kvůli přístupu zemědělců podle něj vyhyne hodně půdní flóry a fauny. Přitom se ukazuje, že biopaliva první generace vůbec nejsou tak dobrá v úspoře emisí CO2. Řepka je prý symptomem doby. Zemědělci jsou pragmatici, jim to vyhovuje, myslí si Hruška. Velké firmy v agrobyznysu podle něj nezajímá, co bude za deset let, zajímá je to, co bude na konci roku, kolik vydělají a jaké rozdělí dividendy.