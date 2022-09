Zvládnu to samé, co stokiloví chlapi, věří první žena ve výjezdové jednotce hasičů

„Bude trošku oříšek se mezi muže prokousat, ale snad se to podaří. Je jedno, jestli jsem žena nebo muž, hasiči jsou nedělitelná skupina, do ohně jdou vždycky dva a dva by se měli vrátit,” říká Michaela Žďárská, která se stala první hasičkou v profesionální výjezdové jednotce. „Doteď to nebylo možné, protože tomu nevyhovovaly stanice a byly tam i další překážky,” vysvětluje.

