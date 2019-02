Martin Hausenblas: Dostal jsem obojek a jsem pod kontrolou

dnes | Zimní měsíce jsou obdobím, kdy zakladatel on-line taxislužby Liftago a spolumajitel výrobce textilu Adler Martin Hausenblas pravidelně mizí do tepla. A pokud to jde, snaží se to spojit s učením se něčeho nového, nejlépe jazyků. Letos je pro tohoto podnikatele a také politika - je zastupitelem v Ústí nad Labem - na programu Dominikánská republika a kurz španělštiny. Ve dvou týdnech na konci ledna, které strávil ve svém domovském Ústí nad Labem a v Praze, v průběhu jeho krátké pauzy od několikaměsíčního exilu v Karibiku, jsme jej v dalším díle pořadu Endorfiny vytáhli do Stromovky. Jeho "čistící" aktivitou je běh.