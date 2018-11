My složili Teličku, on složil naši kameru. Evropský politik miluje ragby

dnes | S místopředsedou Evropského parlamentu Pavlem Teličkou na ragby. Na hřišti Tatry Smíchov jsme si vyzkoušeli některé herní činnosti - my složili Teličku takzvanou francouzskou skládkou, on složil naši kameru. Musel samozřejmě padnout i dotaz na to, zda a jak bude chtít Telička pokračovat v politice.