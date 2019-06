Právě jsem potkal dvě leklé ryby, šokovala bankéře a veslaře Jonáše "čistota" Vltavy

dnes | Ondřej Jonáš všude, kde byl tak vesloval. Na univerzitě v Bostonu, v Paříži, v Londýně, už dávno i v Praze. V dalším díle pořadu Endorfinu jsme jej tedy vzali na Vltavu, do centra města do hájemství veslařského klubu Slavia Praha. Renomovaný investiční bankéř si ranní projížďku užil. Koupat v řece by se ale rozhodně nechtěl.