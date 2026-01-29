Evropský lídr si nebere servítky: „NATO vyhrává.“ Drsně se pustil do vládce Kremlu

Rusko a prokremelská propaganda se snaží svět stále přesvědčovat o svém silném postupu v bojích na Ukrajině, na to ale nyní tvrdě zareagoval finský prezident Alexander Stubb. V rozhovoru pro GZERO Media prohlásil, že Vladimir Putin podle něj selhal ve všech svých strategických cílech.
„Ukrajinu nedobyl a NATO se namísto oslabení rozrostlo o nové členy,“ nebral si servítky Stubb v rozhovoru. Ruský vůdce se podle něj nyní nachází v pasti – ví, že zastavení bojů by pro něj prakticky znamenalo přiznání porážky. Obsazení Ukrajiny se mu nepovedlo podle jeho představ a navíc vyprovokoval nárůst výdajů Severoatlantické aliance na obranu, který nyní dosahuje 5 %.
Kromě toho nabídl Stubb ostré srovnání Ruska se Spojenými státy a jejich schopností projektovat svou moc ve světě. Poukázal na to, že to, co USA dokázaly v řádu hodin ve Venezuele, se Putin marně snažil provést před čtyřmi lety v Kyjevě. Výsledkem jeho snažení je ale „pouze“ milion obětí na obou stranách.
„Nět“ jako největší hrozba
Finská hlava státu i přesto ale Rusko nepodceňuje. Stubbova největší obava spočívá podle jeho slov v tom, že Rusové nakonec na jakoukoli navrženou dohodu o Ukrajině řeknou „nět“. Putin je totiž v situaci, kterou lze popsat jako Hlava XXII, tvrdí s odkazem na slavný román Josepha Hellera.
Ukrajinský generál Kyrylo Budanov v Davosu sice hovořil o tom, že se Rusko stává vazalem Číny, Stubb se ale soustředí na jeho vnitřní motivaci pokračovat v bojích – jestliže by válka skončila, ruští vojáci by se vrátili domů pravděpodobně bez jakýchkoli bonusů a Putin by tak musel čelit realitě prohry. „Pobídka pro Putina k ukončení války je malá – ne proto, že by vyhrával, ale proto, že ví, že prohraje,“ vysvětlil Stubb. A právě tento patový stav tak představuje pro vyjednavače největší hrozbu, uzavřel prezident.