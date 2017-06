Proč je nemožné postavit v demokracii jadernou elektrárnu? Je dobré zrušit spalovny? Sledujte debatu

dnes | Co bude pro Evropu znamenat zelená revoluce? Způsobí technologický pokrok změny, které přinesou nejen ochranu životního prostředí, ale i nové pracovní příležitosti? Co by se změnilo, kdyby začala reálně fungovat oběhová ekonomika? Nejen o těchto otázkách diskutovali na pozvání Aktuálně.cz se studenty pražského Gymnázia Jana Keplera europoslanec Luděk Niedermayer a analytik institutu Glopolis Vojtěch Kotecký.