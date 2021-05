Debata: Evropští populisté sní o nové koalici v Bruselu, pakt ale maří vztah k Rusku

Maďarský premiér Viktor Orbán, šéf polské vlády Mateusz Morawiecki a lídr italské Ligy Matteo Salvini chtějí obrodit Evropu. Jakou mají tito politici vize a ambice? Co by uzavřením spojenectví získali na evropském a domácím politickém hřišti? Jakou mají šanci na úspěch? Nejen na to odpoví účastníci debaty Aktuálně.cz v rámci projektu Evropa v souvislostech.

Debatu můžete sledovat živě v úterý 4. května od 11 hodin na této stránce nebo na Facebooku Aktuálně.cz. Své dotazy můžete pokládat prostřednictvím aplikace sli.do. Moderuje redaktorka zahraniční rubriky Aktuálně.cz Helena Truchlá. Trojice spojenců chce bojovat například za křesťanské hodnoty a tradiční rodinu, naopak vymezují se proti komunismu, antisemitismu nebo ilegální migraci. "Mnoho milionů evropských občanů nemá v Evropě odpovídající a fungující politické zastoupení," míní maďarský premiér Orbán. Dvanáct europoslanců jeho strany Fidesz nyní nepatří k žádné frakci 705členného europarlamentu. Salviniho 27 zástupců je součástí menší frakce s názvem Identita a demokracie (ID), zatímco 25 Poláků patří (podobně jako česká Občansko demokratická strana) k Evropským konzervativcům a reformistům (ECR). Dohromady by tito tři politici mohli mít šanci evropskou politiku ovlivnit. Rozdělují je ale některé zcela zásadní překážky. Vedoucí úlohu by rád převzal Orbán i Salvini, Poláci se zatím nevyjádřili. Zatímco Maďary a Italy spojuje vstřícný postoj k Ruské federaci, z pohledu Varšavy je Moskva zásadní geopolitická hrozba. Posun v jednání by měla přinést květnová schůzka lídrů ve Varšavě. Účastníci debaty: Aleksander Kaczorowski Polský bohemista, překladatel a novinář, autor biografie Václava Havla nebo Oty Pavla, do polštiny překládal knihy českých spisovatelů Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckého a Egona Bondyho. Psal pro list Gazeta Wyborcza nebo časopis Newsweek Polska, působí na Varšavské univerzitě. Vít Dostál Politolog a ředitel výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Zaměřuje na českou zahraniční a evropskou politiku, středoevropskou spolupráci a polskou zahraniční a vnitřní politiku. Je spoluautorem a editorem pravidelné přehledové publikace Agenda pro českou zahraniční politiku.