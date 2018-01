VIDEO: Evropané začínají budovat společnou obranu. Jak by se mělo zapojit Česko?

dnes | Nová společná obrana Evropy by měla doplnit Severoatlantickou alianci. Podle zastánců je to v dnešním rozbouřeném světě nezbytné. Jak by se mělo zapojit Česko? Sledujte debatu serveru Aktuálně.cz vysílanou ze sídla Evropského parlamentu v Bruselu. Redaktor Ondřej Houska vede diskusi europoslanců Miroslava Pocheho a Jana Zahradila.