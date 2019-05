Na Rusko platí jen síla. Evropská unie vůči němu musí přitvrdit, říká Štětina

17. 5. | Vztahy Evropy a Ruska jsou na nejhorší úrovni od 90. let. EU na Putinův stát uvalila sankce poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. Zároveň je ale východní soused důležitým dodavatelem plynu do unie. Má být Evropa k Rusku shovívavá nebo tamní režim naopak ještě více přitlačit ke zdi? O vztazích EU a Ruska s Ukrajinou na půdě Studijní a vědecké knihovny v Plzni debatovali europoslanec Jaromír Štětina, vedoucí Katedry politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU Petr Jurek a politolog a kriminolog Petr Pojman.