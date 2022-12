Žádná komedie, spíše krvavý horor. Pasti v Sám doma pohledem lékařů

Několik děsivých pádů z pořádné výšky, žehlička letící z prvního patra přímo do čela Marva, plamenometem ohořelá hlava, hřebík v chodidle. Už přes 30 let si diváci užívají pasti, které na zločince ze Sám doma nachystal malý Kevin. Ve skutečném světě by se ale lupiči ani nedostali do domu. Vzhledem ke svému věku by podle lékařských posudků o život přišli už na schodech před domem.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!