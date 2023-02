Vypadávání vlasů i psychický teror. Jeden z nejslavnějších hororů vznikal v bolestech

Děsivý horor z osmdesátých let Osvícení byl noční můrou i při natáčení. Režisér Stanley Kubrick, známý svým perfekcionismem, nutil herce překonávat své limity. Herečce Shelley Duvallové kvůli stresu vypadávaly vlasy a role ji psychicky poznamenala. Některé záběry se navíc točily i více než stokrát. Díky čemu se film dostal do Guinnessovy knihy rekordů a co musel při natáčení jíst Jack Nicholson?

