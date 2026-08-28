Video, které herní svět sledoval se zatajeným dechem. GTA VI vypadá neuvěřitelně

Po dlouhých 13 letech čekání, dvou trailerech a několika únicích od hackera vystupujícího pod přezdívkou Cyberleek přišel čtvrtek 27. srpna 2026 – den, na který čekal skoro celý herní svět. Studio Rockstar Games na streamovací platformě Netflix odhalilo téměř půlhodinovou ukázku Grand Theft Auto VI, tedy GTA VI. Gangsterská akce má velké ambice – očekává se, že prodá desítky milionů kopií.
Už předchozí díl jedné z nejslavnějších herních sérií totiž ukázal svou ekonomickou sílu. GTA V vyšlo v roce 2013 a za první den se prodalo přes 11 milionů kopií. Vydělalo tak přes 815 milionů dolarů, což je při současném kurzu zhruba 17,4 miliardy korun. Za tři dny tržby dosáhly miliardy dolarů. Pátý díl se zapsal do Guinnessovy knihy rekordů mimo jiné jako zábavní produkt s nejvyššími příjmy vygenerovanými do 24 hodin.
Není tedy divu, že herní svět vyhlížel se zatajeným dechem nejnovější video z chystaného herního blockbusteru. Čtvrteční ukázka, kterou můžete zhlédnout výše, měla nakonec premiéru exkluzivně na Netflixu, na YouTube se pak v plné kráse objevila v pátek ve tři hodiny ráno našeho času.
GTA VI do děje uvádí novou ústřední dvojici postav – bývalého vojáka a drogového pašeráka Jasona Duvala a potížistku Lucii Carmino, která nějaký čas strávila ve věznici Leonida Penitentiary ve Vice-Dale ve státě Leonida. Že některé lokace vypadají povědomě? Nejedno místo ve hře je totiž inspirované městem Miami a přilehlým okolím ve státě Florida.
Ve víru zločinu
V hlavní zápletce Lucia čerstvě vyšla z věznice a společně s Jasonem se opět vydají na dráhu zločinu. Vztah mezi oběma postavami může někomu připomínat Bonnie a Clydea, čemuž odpovídá i herní mechanika, která umožňuje mezi oběma postavami plynule přepínat. Podobnou možnost nabídlo už GTA V.
První herní ukázka nezačíná idylkou. Jason a Lucia zamíří do apartmánů v nechvalně proslulé čtvrti vyzvednout narkotika pro Boobieho Ika, nechvalně známého někdejšího gangstera, který se vypracoval na byznysmena vlastnícího několik nemovitostí, včetně nahrávacího studia.
Cestou k výtahu hra rovnou demonstruje interaktivní detaily známé z jiné úspěšné hry studia Rockstar – konkrétně z westernové akce Red Dead Redemption 2. Jason může například pohladit psa a získat tím kladné body do systému „karmy“.
Obchod se ale v tradici série GTA brzy zvrtne. Do apartmánů vrazí zásahová jednotka a ústřední zločinecký pár se musí prostřílet přes dealery a policii ven. Scéna končí výskokem z okna, následným útěkem a úkrytem v bytě jednoho z členů gangu. Dvojice následně úkryt opustí a odjede na motorce.
Po úvodní znělce hry se děj přesouvá do společného bytu Lucie a Jasona, kde hra opět demonstruje nové možnosti v domácím prostředí. Hráč může v kůži Jasona otevřít ledničku, pustit televizi či si dát pivo z lednice, Lucia mezitím vybírá oblečení na večer. Pár pak nasedá do kabrioletu a vyjíždí do ulic Vice City.
Virtuální metropole je již na první pohled mnohem hustěji osídlená než města z předchozích her, jako jsou Liberty City, San Fierro či Los Santos (tedy ekvivalenty New Yorku, San Francisca a Los Angeles). Dá se tak předpokládat, že i samotná mapa herního světa bude svou rozlohou výrazně větší než cokoliv, co vývojáři z Rockstaru doposud vytvořili.
S policií v zádech
Další postavou, která je ve hře představena a s vysokou pravděpodobností bude v příběhu hrát důležitou roli, je Brian Heder. Jedná se o mocného drogového lorda žijícího v luxusním penthousu, pro kterého Jason dělá špinavou práci. Zatímco si Brian vychutnává svůj doutník, hráč má možnost tlačítkem nechat Jasona zapálit ten jeho.
Scéna obsahuje i krátký flashback na jednu „akci“, která se zvrtla a při níž je pár zadržen policií – zřejmě jde o klíčovou událost, která celý příběh nastartovala. Brian dvojici následně zapojí do drobnější kriminality, jako jsou přepady benzinových pump a ozbrojené loupeže, než jim nabídne velmi výnosnou, ale nebezpečnou zakázku.
Hra přitom naznačuje, že na některé mise bude stačit jen jeden z dvojice, což by znamenalo možnost volby ze strany hráče, koho na misi pošle.
Z noční zakázky, kterou jim zadá Brian, se velmi rychle stane naháněčka po Vice City. Do auta k Jasonovi a Lucii přistupuje nová postava jménem Raul Bautista. Během honičky s policií hra naplno předvádí přepínání rolí za jízdy. Hráč si může kdykoli vybrat, jestli bude střílet, nebo řídit.
Akcí nabitá scéna nemá nouzi o policejní vrtulníky či možnost prostřelit protivníkům pneumatiky. Zde stojí za zmínku, že GTA VI bude mít tentokrát šestistupňový „systém hledanosti“, který určuje, jak urputně budou strážci zákona v patách hráče a nakolik drastické nástroje použijí k jeho dopadení.
Jakmile Lucia a Jason setřesou policii, zajedou do garáže, auto zapálí a přesednou do dodávky. Během této fáze je systém hledanosti stále aktivní a hráč má za úkol nenápadně se vypařit.
Než dojde na další misi, GTA VI se pochlubí širokou paletou vedlejších aktivit, které zahrnují posilování, potápění, nelegální automobilové závody, jízdu na vodním skútru, basketbal, střelnici, kajakování či projížďku na vznášedle. Rockstar tím naznačuje, že ani zde se hráč nebude nudit a vedlejších aktivit bude víc než dost.
Konzolisté se těší, PC hráči čekají
Poslední část ukázky patří nové zakázce. Jason a Lucia dostanou na letišti za úkol ochránit bohatého muže jménem Andres de Leon. Ten je u svého soukromého tryskáče vřele přivítá a následně se nechá odvézt na večírek u příležitosti otevření nové firemní budovy. V tu chvíli se zase vše pokazí a do budovy vniknou gangsteři vyzbrojení útočnými puškami.
Lucia je v tento okamžik beze zbraně, ale po krátké intenzivní rvačce jednoho z útočníků probodne podpatkem své boty. Jason, ozbrojený pouze pistolí, efektivně vyřídí další gangstery. Během přestřelky se naplno ukáže další známá mechanika zvaná „bullet time“, díky níž se čas při přestřelce na chvíli zpomalí.
Po vizuální stránce hra evokuje slunečnou a barevnou atmosféru, kterou si mnoho hráčů a fanoušků pamatuje z legendární hry GTA: Vice City z roku 2002. Studio Rockstar na konci ukázky potvrdilo, že záběry běžely na konzoli PlayStation 5, ovšem bez upřesnění, zda šlo o standardní, nebo výkonnější Pro verzi.
Nejočekávanější hra posledních několika let vyjde 19. listopadu 2026 na herní konzole PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Datum vydání PC verze vývojáři nezmínili, předpokládá se ale, že vyjde později.
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