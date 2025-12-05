Video

„Něco takového jsem ještě nezažil“. Brutální výpověď dobrovolníka z Pokrovsku

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 4 hodinami
„Šli jsme dvanáct kilometrů pěšky po takzvané cestě života – jediné zbylé cestě do Myrnohradu a dál do Pokrovsku. Celou cestu jsme byli pod palbou – drony, dělostřelectvo, rakety, letecké pumy…,“ připomíná voják s přezdívkou „Slovak“ svoje dvacetidenní nasazení v Pokrovsku.

"Slovak" je dobrovolník ze Slovenska, který prošel cizineckou legií a bojoval na Ukrajině už v roce 2014 a pak znovu od roku 2022. Byl členem praporu AZOV, je členem elitní jednotky vojenské rozvědky HUR. Do Pokrovsku byl nasazen spolu s dalšími speciály jako tzv. "hasiči" - tedy jako jednotky určené k "hašení" nejproblematičtějších úseků fronty.

Uznává, že v Pokrovsku už Ukrajinci drží jen pár domů. Jde o chaotický boj, kde Rusové nasazují i některé velmi dobré speciální jednotky, zatímco mezi ukrajinskými obránci jsou kromě elitních jednotek i čerstvě mobilizovaní vojáci po pár dnech výcviku. "Lepší, kdyby tam nebyli," okomentoval to.

 
