„Něco takového jsem ještě nezažil“. Brutální výpověď dobrovolníka z Pokrovsku

"Slovak" je dobrovolník ze Slovenska, který prošel cizineckou legií a bojoval na Ukrajině už v roce 2014 a pak znovu od roku 2022. Byl členem praporu AZOV, je členem elitní jednotky vojenské rozvědky HUR. Do Pokrovsku byl nasazen spolu s dalšími speciály jako tzv. "hasiči" - tedy jako jednotky určené k "hašení" nejproblematičtějších úseků fronty.
Uznává, že v Pokrovsku už Ukrajinci drží jen pár domů. Jde o chaotický boj, kde Rusové nasazují i některé velmi dobré speciální jednotky, zatímco mezi ukrajinskými obránci jsou kromě elitních jednotek i čerstvě mobilizovaní vojáci po pár dnech výcviku. "Lepší, kdyby tam nebyli," okomentoval to.