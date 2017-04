Nejdražší žijící malíř vystavuje v Praze. 11. září 2001 jsem seděl v letadle do New Yorku, řekl

dnes | Německý malíř Gerhard Richter v Praze představil svoji výstavu pro Národní galerii. Na komentované prohlídce tuto přehlídku označil za srdeční záležitost. Během prohlídky se Richter zastavil mimo jiné u obrazu Září znázorňujícím teroristické útoky na Světové obchodní centrum v New Yorku v září 2001. Ten den Richter seděl v letadle mířícím do New Yorku. "Proto se mě to dotklo. Fotografie, které v ten den vyšly, mi přišly příliš pestré. Proto jsem to zpracoval takto," dodal. Richterova výstava v pražském paláci Kinských a Klášteře sv. Anežky České potrvá do 3. září.