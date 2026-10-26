Politická šikana: Okamura vtáhl premiéra do své hry. Přitom ČT je Babišova už dlouho

Tématem aktuální epizody podcastu Politická šikana nemůže být nic jiného než způsob, jakým sněmovnou na sklonku minulého týdne prošlo v prvním čtení zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Kdo z celé věci politicky těží, proč to není Andrej Babiš a jaké důsledky to může mít nejen pro jeho vládu?
Překotně schválené zrušení poplatků za média veřejné služby v noci z pátku na sobotu vyvolalo bouřlivé reakce ve společnosti. Hned v sobotu se demonstrovalo v Brně, v neděli pak v Praze, kam se vypravil náš reportér Radek Bartoníček. Podle něj byla na zaplněném Staroměstském náměstí cítit bojovná atmosféra a velké odhodlání.
Petra Jaroměřská pak shrnula kontext a vývoj dění okolo České televize a Českého rozhlasu v posledních letech. Zdůraznila přitom, jaká byla ještě předtím, než vláda Petra Fialy navýšila poplatky, pozice ODS a co její otočka způsobila. Současně připomněla, že se tady před tím poplatky nezvyšovaly skoro 20 let.
„A je důležité říct, že hnutí ANO mělo jejich zrušení ve volebním programu. To samé platí o SPD. Výjimkou jsou v tomto ohledu ale Motoristé, kteří tam měli napsané, že pokud by ČT a ČRo financoval stát, byla by to média státní,“ připomíná Jaroměřská.
Vratislav Dostál pak zrekapituloval páteční den. A podle něj to celé působí jako promyšlená strategie Tomia Okamury, o které nevěděli ani někteří koaliční politici. „Okamura jim to vnutil a oni to pak museli dohrát,“ zdůrazňuje a připomíná, že většina zástupců hnutí ANO včetně Andreje Babiše v noci z pátku na sobotu v dolní komoře nevystoupila.
Dostál se vrátil také k tomu, jakým způsobem byla Rada ČT obsazována už za minulé vlády Andreje Babiše a jaký to mělo vliv na chod a podobu veřejnoprávní televize. V mezičase ji totiž opustila celá řada novinářů a bylo zrušeno několik jejích kritických pořadů. V podstatě lze podle něj říct, že jde zástupcům současné vlády už nějaký čas dost na ruku.
Bartoníček a Dostál se neshodnou v tom, kdo na zrušení poplatků vydělá u voličů a jak to ovlivní dynamiku nejen ve vládě, ale také v celé společnosti. Na čem se naopak v zásadě shodnou, je role, jakou by měla veřejnoprávní média plnit ve společnosti a jaké motivace vedou vládu k tomu, aby jejich financování převedla pod stát.