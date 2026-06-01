Politická šikana: Vládní čistky možná mají logiku. A nejde jen o údajný komplot neziskovek

Čistky ve státním aparátu včetně Úřadu vlády, metody práce Andreje Babiše a členové jeho kabinetu, kteří to mají nahnuté. Taková jsou hlavní témata nové epizody podcastu Politická šikana, který pro vás připravili reportéři Radek Bartoníček, Petra Jaroměřská a Vratislav Dostál.
Nezničitelný Radek Bartoníček se v úvodu podělil o své dojmy ze sobotní akce na Úřadu vlády, kde se mimo jiné potkal s „pravou rukou“ premiéra – s šéfkou Úřadu vlády Tünde Barthou.
Právě ona má totiž na svědomí tolik diskutovaný plánovaný a taky kontroverzní přesun vládních agend pod vybraná ministerstva. Minulý týden kvůli tomu byla kritizována a podle Bartoníčka přiznala, že čelí drsným útokům a že má obavu i o svou rodinu.
„Svůj postup ale hájí,“ dodává nepřekvapivě reportér Aktuálně.cz. A zatímco Bartoníček má pro nejbližší spolupracovnici předsedy vlády aspoň trochu pochopení, Vratislav Dostál tvrdí, že neexistuje důvod Andreje Babiše a jeho okolí nějak šetřit. A upozorňuje na jeho styl práce – podle něj je nekoncepční a nesystémový. „Navíc brutálně konspiruje, hledá vnitřního nepřítele, útočí na média a neziskovky,“ připomíná.
Navíc upozorňuje, že Tünde Bartha a Andrej Babiš plánované změny s nikým dopředu nekonzultovali a všechny aktéry postavili před hotovou věc.
Lze stát vůbec reformovat?
Moderátorka Petra Jaroměřská nicméně namítá, zda se na této situaci neukazuje, že je v praxi nemožné reformovat stát a jeho úřady. Otázka také je, jaké jsou skutečné motivace Andreje Babiše a co čistkami ve státním aparátu sleduje. Možná totiž mají svou logiku a nejde jen o údajný komplot neziskovek.
Své důsledky to ale nebude mít pouze v tom, jakým způsobem se v Česku bude bojovat s rozličnými závislostmi – zda upřednostní nějaký typ regulace, nebo spíše prohibici a represi.
Pod kým se kýve židle?
Dalším tématem nové epizody podcastu Politická šikana jsou v této souvislosti ministři, jejichž pozice není zrovna jistá. Řeč se točila okolo ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), ministra obrany Jaroslava Zůny (za SPD) a ministra kultury Oty Klempíře (Motoristé).
Posledním tématem aktuální Politické šikany jsou ekonomické vyhlídky země, inflace a případné zdražování. Ve své podstatě totiž právě stav peněženek většiny občanů bude hlavním faktorem, na jehož základě budou hodnotit úspěšnost vlády Andreje Babiše.
Podle Petry Jaroměřské bude v tomto ohledu klíčový 18. červen, neboť v ten den bankovní rada ČNB rozhodne o tom, zda se budou zvyšovat úrokové sazby.
„Pokud by úrokové sazby byly zvýšeny, tak by se úplně jednoznačně potvrdila očekávání případného zdražování,“ zdůrazňuje Jaroměřská.
Svůj vliv by to nemělo jen na každodenní život lidí, na jejich rodinné rozpočty a jejich schopnost pokrýt základní životní náklady, ale také možná i na podzimní senátní a komunální volby.
Podle Babiše přitom pokud bude vláda úspěšná, profit z toho nebude mít jen hnutí ANO, ale i jeho koaliční partneři.