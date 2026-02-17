Přeskočit na obsah
Benative
17. 2. Miloslava
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama

Česko nabízí Slovensku dodávky ropy ropovodem Družba, řekl ministr Havlíček

ČTK

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem. Stávající řešení by podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav.

Budoucí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v Lánech
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, archivní foto. Foto: Aktuálně.cz
Reklama

Dodávky ruské ropy na Slovensko uvedeným ropovodem přes Ukrajinu jsou přerušené po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Připravujeme podrobnosti.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Helena Válková a Kateřina Stojanová se zcela liší v názoru na vydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Ilustrační foto
Helena Válková a Kateřina Stojanová se zcela liší v názoru na vydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Ilustrační foto
Helena Válková a Kateřina Stojanová se zcela liší v názoru na vydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Ilustrační foto

Mladá Pirátka vyčetla zkušené Válkové hájení Babiše. "Ona to nepochopila," prohlásila

Helena Válková i Kateřina Stojanová jsou poslankyně, které mají právní vzdělání a nedělá jim problém říkat otevřeně své názory. Což se naplno ukázalo v úterý, kdy se vyjadřovaly k nevydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zatímco Válková, která je už od roku 2013 poslankyní za ANO, Babiše hájila, nová poslankyně Pirátů Stojanová dávala najevo, že s jejím postojem hluboce nesouhlasí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama