Česko nabízí Slovensku dodávky ropy ropovodem Družba, řekl ministr Havlíček

Česko nabízí Slovensku možnost dodávek ropy prostřednictvím ropovodu Družba, řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, který o tom v úterý jednal v Bratislavě se slovenským premiérem Robertem Ficem. Stávající řešení by podle Havlíčka umožnilo dodávat na Slovensko jen menší množství suroviny, pro větší objem dodávek by bylo potřeba technických úprav.
Dodávky ruské ropy na Slovensko uvedeným ropovodem přes Ukrajinu jsou přerušené po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Mladá Pirátka vyčetla zkušené Válkové hájení Babiše. "Ona to nepochopila," prohlásila
Helena Válková i Kateřina Stojanová jsou poslankyně, které mají právní vzdělání a nedělá jim problém říkat otevřeně své názory. Což se naplno ukázalo v úterý, kdy se vyjadřovaly k nevydání Andreje Babiše ke stíhání v kauze Čapí hnízdo. Zatímco Válková, která je už od roku 2013 poslankyní za ANO, Babiše hájila, nová poslankyně Pirátů Stojanová dávala najevo, že s jejím postojem hluboce nesouhlasí.
ŽIVĚUkrajinci dobyli náhle 200 km čtverečních. Může za to problém Rusů se Starlinkem?
Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. Uvedla to v pondělí agentura AFP s odkazem na svůj výpočet. Podle ní jde o nejrychlejší postup ukrajinské armády od léta roku 2023.
ŽIVĚ11. den ZOH: Biatlonisté skončili ve štafetě šestí. Rus dopingové zlato nevrátí
Sledujte události a zajímavosti z dnešního dne na olympiádě v Miláně a Cortině d'Ampezzo.
ŽIVĚTrump varoval Írán před následky bez dohody, jednání v Ženevě se účastní nepřímo
V Ženevě dnes začalo druhé kolo nepřímých jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. S odvoláním na íránská státní média o tom informují tiskové agentury. Úspěch jednání podle íránského zdroje agentury Reuters závisí i na tom, zda se USA vyvarují nerealistických požadavků.
Krčmář o extrémním finiši: Šrot, laktát až v krku. Nemohl jsem se postavit na nohy
Michal Krčmář podal v závěrečném úseku olympijské štafety heroický výkon. Zkušený biatlonista dotáhl český tým na vysněné šesté místo, když v extrémně náročném finiši dokázal porazit finského i švýcarského soupeře.