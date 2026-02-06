Pavel by měl jít na policii podat vysvětlení kvůli Macinkovým textovým zprávám

Prezident Petr Pavel by měl příští týden jít podat vysvětlení na policii kvůli textovým zprávám, které jeho poradci Petru Kolářovi poslal ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Prezident to řekl v pátečním rozhovoru pro Radiožurnál. Ve zprávách, které Pavel koncem ledna zveřejnil, Macinka naléhal na to, aby prezident jmenoval poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Prezident v jejich obsahu vidí znaky politického vydírání a jeho kancelář se kvůli tomu obrátila na policii. Macinka své zprávy označil za běžnou součást politického vyjednávání a odmítl, že by šlo o vydírání.
"Předpokládám, teď bych měl někdy v příštím týdnu, jestli se nepletu, jít podat vysvětlení na Policii České republiky, která to také prošetřuje. Takže uvidíme, jaký ten výsledek bude. Avizoval jsem to s tím, že to považuji za vydírání. Samozřejmě někdo může říct, že s vydíráním se vždy pojí nějaká hrozba fyzického násilí, ale přestože zákon nerozděluje vydírání a politické vydírání, tak já jsem v tom znaky politického vydírání viděl," prohlásil Pavel.
Rozhodnutí nejmenovat Turka podle svých slov nikdy nebral jako spor s Macinkou. "Bral jsem to a dosud beru jako věc principu. Principu, že by člověk, který by měl být ministrem a tedy reprezentantem naší země a našich občanů, neměl mít takový profil, jako měl kandidát navržený Motoristy. Já jsem jim říkal, že to není vůbec o nedostatku respektu k výsledku voleb ani k názoru Sněmovny, že to je pouze o kvalitách kandidáta. Pokud předloží jiného kandidáta, tak nemám sebemenší problém ho jmenovat, pokud nebude vykazovat stejné rysy jako Filip Turek," dodal.
Prezident 27. ledna na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že kvůli Macinkovým SMS zprávám podá podnět bezpečnostním složkám a předá právníkům k posouzení, zda nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu vydírání. Podle trestního zákoníku se vydírání dopustí ten, kdo někoho jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Případ dostala na starosti policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), protože se podezření na protiprávní jednání týká ústavního činitele.
Ve zprávách, které Hrad zveřejnil, Macinka napsal, že "stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem". Pavel podle něj může získat klid, když bude čestný prezident Motoristů Turek na ministerstvu životního prostředí. "Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace," uvedl mimo jiné.
