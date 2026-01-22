Masové lajky pro Rajchla ukazují slabiny sociálních sítí, říká prezident

Sociální sítě jsou v současné podobě podle prezidenta Petra Pavla snadno zneužitelné k manipulaci veřejného mínění, snížit toto riziko by mohla registrace uživatelů pod jejich skutečnou identitou. Snížilo by to míru vulgarity v diskuzích i množství falešných profilů, které nyní mohou ovlivňovat popularitu některých politiků.
Pavel to ve čtvrtek řekl při debatě s občany v Hranicích na Přerovsku. Jako příklad zmínil poslance Jindřicha Rajchla (SPD/PRO), jehož účty podle něj v krátkém čase dostávají mnohem více souhlasných reakcí než světové hvězdy šoubyznysu či sportu.
Sociální sítě se podle Pavla v posledních letech stávají kolbištěm, na kterém se odehrávají líté názorové souboje. "V naprosté většině se tak děje pod rouškou anonymity a také s množstvím uměle vytvořených účtů, za kterými nejsou reální lidé. Možná bych zmínil příklad, který je trochu úsměvný, že takový Jindřich Rajchl je (na sociálních sítích) populárnější než (zpěvačka) Shakira a (fotbalista Lionel) Messi dohromady, protože počet lajků, které dostává za své příspěvky v krátké době, výrazně převyšuje popularitu těchto lidi," uvedl Pavel.
Odborníci na sociální sítě mají podle prezidenta pro rychlý a masivní přiliv pozitivních reakcí k příspěvkům jednoznačné vysvětleni, že jde o kupování hlasů prostřednictvím umělých účtů. "Šíření strojově generovaných lajků, které mají za úkol vytvořit dojem spontánního a velice širokého názorového souhlasu, může vest ke zkreslení veřejného míněni, jako se to stalo například v Rumunsku při posledních volbách, kdy takovýmto způsobem zneužili sociální sítě aktéři, kteří byli prokazatelně vystopováni do Ruska. Měli snahu ovlivnit prezidentské volby a málem se jim to podařilo," řekl prezident.
Bezbřehá svoboda na sociálních sítích může podle prezidenta vést k destabilizaci demokratického systému. Snížit toto riziko by mohlo postupné zaváděni pravidel běžných ve fyzickém světě, kde nikdo nemůže veřejně vystupovat pod falešnou identitou. "Ve virtuálním světě je to naprosto běžně. Nevím, proč bychom měli zaměňovat svobodu slova za svobodu lhát, urážet, překrucovat, negativně ovlivňovat a možná i šířit nenávist, které může vést i k násilí," uvedl Pavel.
Podle prezidenta by mohlo situaci zlepšit, kdyby lidé na sociálních sítích museli vystupovat pod svojí skutečnou identitou. "Někteří provozovatelé platforem už touto cestou jdou. Člověk se tam musí registrovat pod svým jménem a pod svojí tváří. Myslím, že by výrazně ubylo agresivity na sociálních sítích, protože anonymních hrdinů je tam spousta," podotkl prezident. Lidé by si pak rozmysleli, zda mají ve vulgárním stylu komunikace pokračovat i při odkryté identitě. "Asi by nechtěli, aby jejich okolí, které je možná vnímá jako slušné lidi, si najednou uvědomilo, že jsou něco jako doktor Jekyll a pan Hyde," dodal.
Prezident dění na sociálních sítích komentoval krátce poté, co policisté zadrželi osmapadesátiletého muže podezřelého z nebezpečného vyhrožování v souvislosti s jeho návštěvou v Olomouckém kraji. Důvodem byl jeho komentář na sociální síti. Podle prezidenta jde zřejmě o frustrovaného člověka, který měl potřebu dát prostor svým emocím.
ŽIVĚTrumpovi vyslanci jednali v Kremlu čtyři hodiny, územní otázky pořád nejsou vyřešeny
Bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný, prohlásil poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov po jednání s americkými vyjednávači, která podle něj trvala přibližně čtyři hodiny.
ŽIVĚLedovka ochromila dopravu na jižní Moravě, policie hlásí desítky nehod
Policie má na jižní Moravě kvůli ledovce nahlášeno přes 60 nehod a dalších asi 20 událostí v dopravě. Vyzývá řidiče, aby zvážili, zda musí vyjíždět. Se zpožděním jezdí MHD v Brně i regionální autobusy, někde nejezdí vůbec. Na dálnicích se tvoří kvůli haváriím dlouhé kolony.
„Putin neustoupí. Je v tom až do smrti,“ říká bývalý Trumpův muž
Spojené státy se snaží rozjet další kolo jednání o míru na Ukrajině. Ve čtvrtek se potkali americký a ukrajinský prezident ve švýcarském Davosu. Kromě toho se v pátek a sobotu sejdou ve Spojených arabských emirátech (SAE) zástupci Ruska, Ukrajiny a Spojených států. Nicméně skepsi, že by nové kolo jednání mohlo přinést trvalý mír, neskrývá ani řada amerických představitelů.
Strnadova zbrojovka míří na špičku: po debutu na burze v Amsterdamu je cennější než ČEZ
Zbrojařská společnost Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada v pátek vstoupila na hlavní trh burzy v Amsterdamu. Během dopoledne získala z prodeje akcií na amsterodamské burze 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun). Představuje to 15,2 procenta jejího základního kapitálu.
ŽIVĚCosta: EU chce stabilní vztahy s USA, nátlak ale odmítá
Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa.