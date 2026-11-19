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Recept na račí jitrnice Jana Knedlu překvapil. Šéfkuchař restaurace Papilio a porotce MasterChefa v rozhovoru s Pavlem Štruncem vypráví o zapomenutých receptech ze starých kuchařek, vnitřnostech jako „českých mořských plodech“ i o tom, proč podle něj neexistuje špatná surovina. Mluví také o cestě z Jeseníku do špičkových zahraničních restaurací, tvrdém prostředí kuchyní i o soutěži MasterChef.
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