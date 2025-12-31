Adam Mišík: Pořád jsem ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy

„Na tátu jsem byl pyšnej,“ říká Adam Mišík o uvedení Vladimíra Mišíka do síně slávy na letošním předávání ocenění Český slavík. Má radost, že organizátoři chtěli jeho otce do síně slávy uvést i přesto, že se na slavnostní předávání nemohl dostavit osobně. „Myslím, že jeho to taky dojalo a byl velmi překvapený, že se to stalo.“
Host Zuzany Tvarůžkové přiznává, že ačkoliv se jeho kariéra nějakým způsobem posunula, má pořád pocit, že je „ten zrzavej kluk, co si v první třídě gumoval pihy“. Tehdy se prý jako „cool kid“ vůbec necítil.
Ostatně, necítí se tak ani dnes. „Ale myslím, že jsem si našel to svoje – tam, kde se cítím sebevědomý a ve svých kramflecích.“ A to je hudba. „Tam jsem si našel to svoje místo, kde se vlastně cítím dobře a sám sebou.“
Kvituje, že Mišík starší nemá problém jeho tvorbu zkritizovat a říct, že „to nestojí za nic“. „Myslím si, že to je správný přístup. Naučil jsem se s tím vyrovnat, že to nemám zadarmo, ten respekt.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-05:08 Cítí se Adam Mišík někdy jako „cool kid“? Učí se říkat na nabídky „ne“? Jak se připravuje na turné a koncerty a čím se udržuje v psychické a fyzické kondici?
05:08-09:54 Daří se mu kolem sebe budovat tým a komunitu lidí, kterým může důvěřovat? Bojuje s trémou? Co potřebuje, aby se mu dobře skládalo a psalo? Jaké žánry a posluchačské vzory ho formují?
09:54-15:45 Je v showbyznysu vzácné mít fungující přátelství bez rivality a závisti? Jaké to je být mladou hudební celebritou?
15:45-21:02 Má někdy chuť zmizet – být méně vidět a mít více anonymity? Jaké bylo přebírat ocenění za svého otce? Jak se dívá na hudební ankety?
21:02-26:00 Co pro něj znamená vztah s rodiči a společně strávený čas? Zajímá ho názor rodičů na jeho tvorbu? Jaké je pro dítě začít velmi brzy s herectvím a pohybovat se mezi dospělými profesionály?
26:00-31:08 Věděl už jako dítě, čemu se chce věnovat? Jakou zkušenost má s prostředím konzervatoře?