Babiš je teď slabý, říká Šebelová. Vysvětluje, proč hrozí masivní obstrukce sněmovny

Zrušení televizních a rozhlasových poplatků je podle místopředsedkyně STAN Michaely Šebelové zásadním útokem na demokracii. V rozhovoru Spotlight Zuzany Tvarůžkové mluví o oslabeném premiérovi Andreji Babišovi, obhajuje účast politiků na demonstracích a kritizuje kroky vlády ve zdravotnictví i zahraniční politice. Opozice je podle ní připravena jít do masivních obstrukcí.
Vláda podle Šebelové nemá pro zrušení poplatků „jediný rozumný důvod“ a jakákoli změna financování by podle ní vedla k „de facto zestátnění“ veřejnoprávních médií. „A to za nás znamená de facto ovlivňování politiky,“ varuje.
Pokud kabinet návrh skutečně předloží, Starostové jsou připraveni jít do ostrého střetu. „Půjdeme ve sněmovně do masivních obstrukcí,“ říká Šebelová s tím, že nejde o obranu konkrétních zaměstnanců, ale o princip nezávislosti. Financování ze státního rozpočtu by se podle ní mohlo stát nástrojem tlaku.
Prezident hájí slušnost
V aktuální situaci považuje Michaela Šebelová premiéra Andreje Babiše za oslabeného. Na otázku, zda je slabým premiérem, odpovídá přímo: „V této situaci ano.“
Podle ní je jeho vláda pevná hlavně proto, že potřebuje podporu partnerů při hlasování o vydání trestně stíhaných politiků. „Andrej Babiš potřebuje hlasy Motoristů a SPD pro jeho nevydání,“ upozorňuje.
Napětí se přelévá i do ulic. Opozice podle Šebelové demonstrace nesvolává, účast politiků na nich je ale legitimní. Sama se protestů účastnila, aniž by vystupovala na pódiu. Demonstrace podle ní nejsou politickým zneužitím, ale prostorem pro vyjádření postoje a kontakt s veřejností.
V napjaté atmosféře hájí i roli prezidenta. Odmítá nálepku, že by byl „lídr opozice“. Pokud podle Šebelové „hájí slušnost“, pak se „chová hlavně jako rozumný prezident“.
Zákaz sám o sobě nic neřeší
Šebelová připouští i chyby bývalé pětikoalice. Podle ní se podcenil kontakt s voliči. „Kontakt s občany se nesmí podcenit, je nutné neustále na tom pracovat,“ říká. Hnutí proto po volbách ustavilo „kabinet budoucnosti“ a chce být více v regionech.
Skeptická je i k jednoduchým zákazům, například u sociálních sítí pro děti. „Pokud neuděláme žádné jiné změny… a pouze zakážeme užívat sociální sítě dětem do 15 let, tak já za sebe říkám, že to opatření nemusí vůbec fungovat,“ upozorňuje.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:50–02:00 Kritika měnícího se postoje vlády k financování veřejnoprávních médií a avizované „masivní obstrukce“ ze strany Starostů.
02:00–06:00 Strategie opozice vůči Andreji Babišovi a hodnocení aktuální slabosti vlády (např. kvůli neobsazenému ministerskému postu a potřebě Babiše získat hlasy pro nevydání).
06:00–08:00 Poučení z voleb a důležitost přímého kontaktu s občany, představení „kabinetu budoucnosti“ (stínové vlády).
08:00–11:00 Spolupráce opozice na konkrétních návrzích a sebekritika za nedůslednost předchozí vlády, zejména ve zdravotnictví.
11:00–17:00 Důvod brzkého hlasování o nedůvěře vládě a diskuse o účasti politiků na demonstracích.
17:00–22:00 Financování veřejnoprávních médií, rizika zestátnění a důsledky pro státní rozpočet.