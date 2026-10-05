Babiš zabil ambice svého ANO ve velkých městech už před volbami, míní Rakušan

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan se sice brání tomu, že by víkendové senátní a komunální volby byly „referendem“ o vládě Andreje Babiše, i tak je ale vyhlíží jen s mírným optimismem. Kromě programu, cílů a metod, jak chce na svou stranu lákat zklamané voliče hnutí ANO, jsme s ním v rozhovoru pro Spotlight probrali i možné povolební scénáře ve velkých městech.
Přestože jsou Starostové už nějaký čas nejsilnější opoziční stranou v zemi, Rakušan aktuální podporu své strany nepřeceňuje. Zrovna tak odmítá, že by jeho hlavním soupeřem byli občanští demokraté. Naopak: pokud má nějaký cíl, je to oslovit zklamané voliče současné vlády.
Pokud chce být podle jeho slov STAN skutečně důležitou politickou silou v zemi, musí především řešit to, kolik v preferencích ztrácí na hnutí ANO. „Pokud do sebe nedostaneme tuto emoci, pokud budeme stále řešit, zda jsme na tom líp než TOP 09 nebo lidovci, nebudeme mentálně připraveni na to, abychom mohli konkurovat hnutí ANO,“ míní Rakušan.
A zdůrazňuje, že STAN musí lidem nabízet praktickou politiku, konkrétní řešení jejich problémů. V tomto případě dokonce neváhá mluvit o tom, že mu je Babiš inspirací. „Chceme mít tak dobré odborné zázemí a tak dobré koncepty, aby nikdo nepochyboval, že jsme kompetentní vládnout,“ zdůrazňuje.
Rakušan také neváhá mluvit o tom, co bylo ve vládě Petra Fialy, jejíž byl STAN druhou nejsilnější stranou, špatně a co by dnes dělal jinak. Pochopitelně jsme s ním probrali také vyhlídky jeho strany ve víkendových volbách – ostatně třeba v těch senátních STAN obhajuje vůbec nejvíc mandátů.
A vzhledem k tomu, že jsou Starostové původně stranou, která se etablovala na místní úrovni, minout jsme nemohli ani volby komunální. STAN měl přitom – pokud jde o krajská města – v uplynulém volebním období pouze jednoho primátora. A letos se situace jeví tak, že může toto portfolio významně rozšířit – třeba i o Prahu a Brno.
Jak situaci týden před volbami Rakušan vnímá? Umí si představit, že by jeho strana ve velkých městech vládla s hnutím ANO? A neobává se toho, že pokud ANO naopak zůstane mnohde v opozici, tak že se bude Babiš těmto městům mstít? Pusťte si celý rozhovor pro Spotlight na webu Aktuálně.cz.
Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek – 00:02:38 Bylo hlasování o nedůvěře vládě pro opozici úspěšné a proč bylo načasováno právě do předvolebního období? Jaké vážné důvody vedly k jeho vyvolání?
00:02:38 – 00:07:25 Jaké jsou realistické cíle hnutí STAN v nadcházejících senátních volbách a kolik mandátů chce obhájit? Jak se volební atmosféra změnila oproti předchozím volbám a jaké faktory ovlivňují šance STAN?
00:07:25 – 00:16:07 Jakým způsobem se STAN plánuje programově přiblížit hnutí ANO a stát se lídrem opozice? Jaká ekonomická témata a odvážná řešení navrhuje k oslovení voličů a efektivnějšímu vládnutí?
00:16:07 – 00:39:16 Podařilo se STAN naplnit své regionální ambice a jaké chyby z minulosti uznává? Jaká je pozice STAN k povolebním koalicím v Praze a Brně a proč odmítá spolupráci s hnutím ANO?
00:39:16 – Konec Které legislativní normy, jako jsou zákony týkající se veřejnoprávních médií nebo služební zákon, považuje STAN za nejproblematičtější? Vnímá Vít Rakušan současného prezidenta jako spojence a jakou roli mu připisuje v české politice?