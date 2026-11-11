Češi se musí připravit na další růst cen, říká šéf banky. Promluvil o bankovní dani

Vysoké ceny energií a ropy se postupně přelévají do cen dalšího zboží i služeb a české domácnosti se musí připravit na zdražování. V rozhovoru pro podcast Spotlight+ to uvedl generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida. Ačkoliv rostoucí životní náklady nutí Čechy více přemýšlet nad výdaji, český bankovní sektor se podle něj zatím potíží se splácením obávat nemusí.
Navzdory faktu, že průměrná splátka hypotéky dnes ukrajuje zhruba 40 procent disponibilního příjmu domácnosti, zůstává platební morálka Čechů mimořádně vysoká, poznamenal v rozhovoru Vida.
„Známe všechny naše klienty, kteří jsou po splatnosti se svou splátkou hypotéky, podle jména, neboť je jich šestnáct. Z celého portfolia šedesát tisíc,“ vtipkoval Vida.
Velmi nízký počet nesplácených úvěrů přisuzuje odpovědnému chování klientů i specifické mentalitě. Češi podle něj patří k nejspolehlivějším a nejspořivějším národům v Evropské unii. V míře úspor zaostávají pouze za Německem.
Hypoteční úvěry zdražují sedm měsíců v řadě a nabídky úrokových sazeb už šplhají k šesti procentům. Lidé by se ale podle Igora Vidy neměli při zvažování žádosti o hypotéku rozhodovat výhradně podle úrokových sazeb.
„Správný čas je tehdy, kdy je potřeba,“ reagoval Vida na otázku, zda je lepší vyčkávat s hypotékou, anebo právě kvůli rostoucím úrokům s půjčkou na bydlení nečekat a vzít si úvěr co nejdříve.
Když lidé najdou dům či byt, který splňuje jejich představy, odkládat nákup nemá smysl, tvrdí Vida. Nabídka nemovitostí je podle něj stále nedostatečná, což ceny domů a bytů neustále tlačí nahoru.
Šéf Raiffeisenbank také reagoval na otázku týkající se případného zavedení sektorové daně pro banky, což je úvaha, o které vláda Andreje Babiše (ANO) otevřeně mluví.
Igor Vida, který v minulosti působil v bankovním sektoru na Slovensku, před takovým krokem varuje. „Zažil jsem samozřejmě na Slovensku bankovní daň. A mohu říct, že v konečném důsledku to zaplatili klienti. A platí to klienti. Když se podíváme na Slovensko nebo do Maďarska, jaké marže tam banky dosahují, tak ten tržní mechanismus to postupně na klienty přenese,“ varuje Vida.
České prostředí je podle něj pro bankovní domy atraktivní právě díky absenci administrativních překážek a dodatečných daní, což na bankovním trhu udržuje silný konkurenční boj i jedny z nejnižších marží v regionu.
Český klient je navíc podle Vidy velmi flexibilní – v průměru využívá služby téměř tří bank a bez váhání přechází tam, kde dostane výhodnější podmínky.
Důležitým tématem, které banka v současnosti řeší, jsou narůstající podvody a útoky na peníze klientů. Přestože technické zabezpečení bank funguje spolehlivě, největším rizikem zůstává mimořádná schopnost a šikovnost útočníků, kdy nakonec dokážou přesvědčit klienta, aby peníze poslal sám.
„Nám se daří zabránit zhruba devadesáti procentům těchto útoků,“ poznamenal šéf Raiffeisenbank, nicméně upozornil, že data za celý trh ukazují, že ztráta klientů z těchto útoků v celém sektoru stoupla o 80 procent. Více se dozvíte ve videu v úvodu článku.
Rozhovor vznikl ve spolupráci s Raiffeisenbank.